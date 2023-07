Casque multi-usage Hurtle rappelé en raison d’un risque de blessure

Le présent rappel vise le casque multi-usage Hurtle pour enfants. Les casques étaient vendus en noir, blue, rose, blanc et rouge.

Les casques portent le mot « Renegade » sur le côté, en lettres blanches ou noires. Les sangles sont noires et l’étiquette d’avertissement blanche à l’intérieur du casque indique « Renegade » en lettres noires et orange. Les casques sont conçus pour s’adapter à des tours de tête d'environ sept à huit pouces.

Les casques rappelés ne sont pas conformes aux exigences de stabilité positionnelle de la norme de sécurité fédérale de la CPSC des États-Unis pour les casques de vélo. Les casques peuvent ne pas protéger en cas d’accident, ce qui entraîne un risque de blessure à la tête.

En date du 24 juillet 2023, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise au Canada.

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés et communiquer avec Sound Around Inc. pour recevoir un remboursement complet du prix d’achat.

Pour obtenir un remboursement, les consommateurs doivent détruire le casque en coupant les sangles, envoyer par courrier électronique les photos du casque avec les sangles coupées à [email protected] pour prouver la destruction, puis mettre au rebut le casque rappelé. Les consommateurs qui ont reçu l’appareil dans le cadre d’une promotion gratuite doivent le mettre au rebut de manière à ce que les enfants ne puissent pas l’utiliser.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Sound Around Inc. par téléphone au numéro sans frais 888-318-7953 de 9 h à 17 h. ET du lundi au vendredi, par courriel [email protected], ou consulter le site Web de l’entreprise https://pyleusa.com/ Puis cliquer sur « Rappel de produit » en haut de la page pour plus de renseignements..

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.