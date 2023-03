Rappel de la boisson au Caroube en raison de la présence possible de bactéries dangereuses

Santé Canada a émis un rappel le 22 mars dernier concernant la boisson au Caroube de la marque Nuba, en raison de la présence possible de bactéries dangereuses.

Le présent rappel vise la boisson au Caroube de Nuba, en format 750 mL, CUP 6 28504 60015 3, codes 09/30/23 2203151.

PROBLÈME

Le produit visé fait l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. La boisson a été vendue en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Québec et pourrait avoir été distribuée dans d'autres provinces et territoires.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les produits visés par le rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués.

Les aliments contaminés par la toxine de la bactérie Clostridium botulinum ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes chez les adultes sont les suivants : la paralysie faciale ou perte d’expression faciale, les pupilles non réactives ou fixes, de la difficulté à avaler, les paupières tombantes, la vision floue ou double, de la difficulté à parler, des troubles de l’élocution et un changement dans le son de la voix ou la voix rauque. Les symptômes du botulisme d’origine alimentaire chez les enfants peuvent inclure de la difficulté à avaler, des troubles de l’élocution, une faiblesse généralisée et la paralysie. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé. Vérifiez si vous avez des produits visés par un rappel. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.