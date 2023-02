Rappel de chaises hautes en raison d’un risque de chute

Santé Canada a émis un rappel le 23 février concernant des chaises hautes de la marque Lancaster Table & Seating en raison d’un risque de chute.

Le présent rappel vise les chaises hautes de la marque Lancaster Table & Seating. Les chaises hautes ont une finition noire (numéro d’article: 164HIGHCBK/CUP: 400013729651), acajou (numéro d’article: 164HIGHCMO/CUP: 400013729774), naturelle (numéro d’article: 164HIGHCNAT/CUP: 400013729705) ou noyer (numéro d’article: 164HIGHCWN/CUP: 400013729729) pour celles assemblées. Pour celles prêtes à l’assemblage : finition noire (numéro d’article: 164HIGHCKDBK/CUP: 400013729736), finition acajou (numéro d’article: 164HIGHCKDMO/CUP: 400013729781), finition naturelle (numéro d’article: 164HIGHCKDNT/CUP: 400013729750) et finition noyer (numéro d’article: 164HIGHCKDWN/CUP: 400013729798).

Seules les chaises hautes fabriquées en Chine sont concernées. La mention «Made in China» ou «Made in ____» est imprimée sur l’étiquette d’avertissement située à l’avant du dossier du siège et sur l’étiquette du produit située sous l’assise du siège. Le numéro de modèle est imprimé sur une étiquette sous l’assise du siège.

PROBLÈME

Les chaises hautes affectées peuvent se briser pendant l'utilisation, ce qui présente un risque de chute pour les enfants.

En date du 6 février 2023, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise au Canada. Aux États-Unis, l’entreprise avait reçu trois signalements de chaises hautes se brisant pendant leur utilisation et de chutes d’enfants, mais aucun signalement de blessures.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les chaises hautes rappelées et communiquer avec Clark Associates pour obtenir une chaise haute de remplacement gratuitement ou avoir un remboursement sous forme de crédit en magasin.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Clark Associates par téléphone au 1 800 285-8172 de 9 h à 17 h (HNE), du lundi au vendredi, par courriel: [email protected] ou consulter le site Web de l’entreprise.