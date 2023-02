Rappel de figurines en vinyle «My First» de Disney Baby en raison d'un risque d'étouffement

Santé Canada a émis divers rappels, le 18 novembre, concernant des batteries et chargeurs de HyperJuice en raison d’un risque potentiel d’incendie. Les produits visés sont les batteries USB-C 130 W de couleur argent et gris (numéro d’article : HJ30&) ainsi que les chargeurs USB-C GaN empilables 65 W et 100 W (numéros d’articles : HJ414 et HJ417) ...