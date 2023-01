Rappel de récipients à chocolat chaud en raison de risque d’incendie

Santé Canada a émis un rappel, le 18 novembre, concernant divers moïses et tables à langer des parcs pour enfants Play & Go de Harmony en raison de risques potentiels de suffocation et de coincement. Les produits visés sont les moïses et les tables à langer de différents modèles de parcs pour enfants Play & Go de Harmony. Le présent rappel ne ...