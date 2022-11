Rappels de batteries et chargeurs en raison d’un risque d’incendie

Santé Canada a émis divers rappels, le 18 novembre, concernant des batteries et chargeurs de HyperJuice en raison d’un risque potentiel d’incendie.

Les produits visés sont les batteries USB-C 130 W de couleur argent et gris (numéro d’article : HJ30&) ainsi que les chargeurs USB-C GaN empilables 65 W et 100 W (numéros d’articles : HJ414 et HJ417) de la compagnie HyperJuice. Les numéros de modèles sont inscrits sur l’étiquette située sous le produit.

PROBLÈME

Les produits mentionnés peuvent surchauffer et donc présenter un risque d’incendie pour les consommateurs. En date du 15 novembre 2022, l’entreprise avait reçu deux rapports relativement à une surchauffe d’une batterie aux États-Unis et aucun rapport au Canada. Concernant les chargeurs, en date du 15 novembre 2022, la compagnie avait reçu sept rapports relatifs à une surchauffe aux États-Unis et aucun rapport au Canada. Aucune blessure n’a été signalée par les neuf rapports.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés et s’inscrire auprès de Hyper Products pour obtenir un crédit en magasin, avec preuve d’achat, du montant du prix d’achat.

Il est possible de communiquer avec Hyper Products en ligne à l’adresse www.hyperjuicerecall.expertinquiry.com ou par téléphone au numéro gratuit 866 203-5570 de 8 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi. Les consommateurs peuvent se rendre sur le site www.hypershop.com et cliquer sur «Recalls» (Rappels) en bas de page pour obtenir de plus amples renseignements et s’inscrire.