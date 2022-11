Rappel de moïses et tables à langer en raison de risques de suffocation et de coincement

Santé Canada a émis un rappel, le 18 novembre, concernant divers moïses et tables à langer des parcs pour enfants Play & Go de Harmony en raison de risques potentiels de suffocation et de coincement.

Les produits visés sont les moïses et les tables à langer de différents modèles de parcs pour enfants Play & Go de Harmony. Le présent rappel ne vise pas les parcs vendus sans les accessoires. Ces derniers concernent les numéros de série 000100010001 à 004400010001.

Le modèle de produit et le numéro de série des accessoires sont indiqués sur l’autocollant du produit sur la partie inférieure du parc pour enfants. Les produits concernés ont été fabriqués du 10 janvier 2020 au 20 novembre 2021. Voici les articles rappelés : Moïse : Parc portatif Play & Go Deluxe de Harmony gris et vert (0801001PXL), Moïse : Parc portatif Play & Go Deluxe de Harmony noir et rose (0801005MGL), Moïse et Table à langer : Parc portatif Play & Go Complete de Harmony noir (0801012BGY), Moïse et Table à langer : Parc portatif Play & Go Complete de Harmony gris (0801014GGY), Moïse et Table à langer : Parc portatif Play & Go Complete LT de Harmony noir (08LT013BGY) et Moïse et Table à langer : Parc portatif Play & Go tout-en-un de Harmony noir (801006NTL).

PROBLÈME

Le programme d’échantillonnage et d’évaluation de Santé Canada a déterminé que les accessoires susmentionnés ne sont pas conformes au Règlement sur les parcs pour enfant du Canada. Voici quelques précisions à cet égard :

-Si un enfant sans surveillance est placé en travers dans le moïse sans que les barres de support structurel du moïse ne soient installées et bien assemblées conformément aux instructions du fabricant, une surface de couchage inégale peut être créée, présentant ainsi un éventuel risque de blessure ou de décès par suffocation.

-Si un enfant est laissé sans surveillance dans le moïse ou sur la partie du parc pour enfants alors que l’accessoire de table à langer n’est pas installé comme le prévoient les instructions du fabricant, il pourrait tenter de le soulever, ce qui pose un éventuel risque de blessure ou de mort par coincement.

En date du 15 novembre 2022, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise au Canada.

Pour en savoir plus sur les parcs pour enfants, les consommateurs peuvent consulter la page Sécurité des parcs pour enfants.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs sont appelés à ne pas utiliser le moïse sans les barreaux structurels, ils doivent communiquer avec Harmony afin de recevoir une trousse gratuite permettant d’éliminer la possibilité de retirer les barres de support du matelas du moïse. Ils doivent aussi arrêter de suivre les instructions pour la table à langer, puis détacher et jeter les sangles. Pour la suite, les consommateurs doivent entrer en contact avec l’entreprise pour obtenir le mode d’emploi mis à jour.

Pour obtenir plus amples informations ainsi que pour planifier un appel avec Harmony, les consommateurs peuvent communiquer avec Harmony Juvenile par courriel à l’adresse suivante : [email protected]