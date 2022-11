Rappel de tapis roulants en raison d’un problème de rendement

L’Agence canadienne d'inspection des aliments informe les consommateurs que des fromages de marques Nature’s Best et Zavat Chalav font actuellement l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria. Différents fromages Cheddar et Mozzarella, vendus en tranches ou râpés dans différents ...