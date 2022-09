Rappel d'huitres Oyster Kings en raison de la bactérie Salmonella

Diverses huitres de l'entreprise Oyster Kings font l'objet d'un rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) émis le 27 septembre puisqu'elles pourraient être contaminées par la bactérie Salmonella. Les produits visés ont été vendus en Ontario et au Québec. Ils pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Les personnes croyant avoir été malades après avoir consommé un produit faisant l'objet d'un rappel doivent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé. Santé Canada avise la population de ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer des produits visés par un rappel. Ils devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.

D'après l'ACIA, les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas d'altération visible ou d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Produits visés :

Marque Produit Format CUP Codes Capitaine Barney « Bijou Oysters » avec sauce piquante Tequila Lime de marque Firebarns 24 unités 6 28250 88624 5 Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss Coffret De L'Acadie Huîtres Bijou

Huîtres Cocktail

Huîtres Choix 18 unités Aucun Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss Nuit Blanche Huîtres Bijou 50 unités Aucun Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « Acadian Gold Oysters » Huîtres Choix 50 unités Aucun Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/08

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G « Acadian Pearl Oysters » Huîtres Cocktail 24 unités Aucun Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « Baccarat » Huîtres Cocktail 50 unités Various Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « Honeymoon » Huîtres Choix 18 unités 6 28250 88604 7 Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « No. 69 » Huîtres Bijou 18 unités 6 28250 88608 5 Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « Opus » Huîtres Choix 18 unités Indisponible Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « Point. G » Huîtres Cocktail 12 unités 6 28250 88607 8 Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss « Sex on the Bay » Huîtres Cocktail 100 unités Aucun Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/08

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G « Umami » Huîtres Choix 18 unités 6 28250 88621 4 Récolté : 2022/09/08

Emballé : 2022/09/09

Zone de Récolte : MS-0370/NB5G

No. D'usine : 6009ss

«Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite», peut-on lire dans le rappel publié par Santé Canada.

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Elle ne rapporte aucun cas de maladie lié à la consommation de ces produits pour le moment.