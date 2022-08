Rappel de store de marque Safdie & Co. Home en raison d'un risque d'étranglement

Santé Canada a émis un rappel le 10 aout concernant un store enrouleur zébré à double couche (jour et nuit) pour fenêtre, translucide, gris et blanc de marque Safdie & Co. Maison - Qualité supérieure en raison d'un éventuel risque d'étranglement.

Le numéro de style du produit visé est le 99803. Il est rappelé puisque Santé Canada a déterminé que les stores rappelés ne sont pas conformes au Règlement sur les couvre-fenêtres à corde et présentent un risque d'étranglement.

«La conception du produit ne prend pas correctement en compte les dangers des cordons exposés, qui peuvent créer des boucles. Les jeunes enfants peuvent tirer sur ces cordons présentant des boucles et les placer autour de leur cou ou s’emmêler dans les cordons», peut-on lire dans la documentation de Santé Canada. L'organisation recommande les couvre-fenêtres sans corde.

En date du 29 juillet 2022, aucun incident ni blessure n'avaient été signalés à l'entreprise au Canada. L'entreprise a indiqué que 662 produits affectés avaient été vendus au Canada entre avril 2022 et juillet 2022.

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d'utiliser le produit rappelé et communiquer avec Safdie & Co. pour une trousse de réparation ou remboursement. Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Safdie & Co. par téléphone au 514-344-5579 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 HNP ou par courriel au [email protected]