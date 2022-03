Rappel de certaines huitres de marque Pacific Rim Shellfish (2003) Corp en raison de la présence de norovirus

L'entreprise Pacific Rim Shellfish (2003) Corporation a procédé le 27 mars au rappel de certains huitres en raison de la présence possible de norovirus.

Les produits visés par le rappel publié l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et en Ontario. Ils pourraient également avoir été distribué dans d'autres territoires et provinces.

Voici les produits visés :

Marque Produit Format CUP Codes Pacific Rim Shellfish (2003) Corp « XSM Tray Oyster » Variable (servis par un commis) Aucun « Harvest Area BC 14-15

Lease # 1400036

Harvest Date: » « March 9, 2022 »,

« March 15, 2022 », &

« March 19, 2022 » Pacific Rim Shellfish (2003) Corp « XSM Beach Oyster » Variable (servis par un commis) Aucun « Harvest Area BC 14-15

Lease # 1400036

Harvest Date: » « March 9, 2022 » &

« March 15, 2022 » Pacific Rim Shellfish (2003) Corp « MLarge Tray Oyster » Variable (servis par un commis) Aucun « Harvest Area BC 14-15

Lease # 1400036

Harvest Date: March 9, 2022 » Pacific Rim Shellfish (2003) Corp « MLarge Beach Oyster » Variable (servis par un commis) Aucun « Harvest Area BC 14-15

Lease # 1400036

Harvest Date: March 15, 2022 »

Le rappel découle d'informations obtenues par l'Agence canadienne d'inspection des aliments à la suite d'une éclosion de maladie d'origine alimentaire. Les personnes croyant avoir été malades après avoir consommé un produit visé par un rappel doivent communiquer avec leur médecin.

Les huitres concernées par le rappel ne doivent pas être consommées ni utilisées, vendues, services ou distribuées. Elles doivent être jetées ou rapportées à l'endroit où elles ont été achetées.

Les personnes qui ont été exposées au norovirus présentent des symptômes dans les 24 à 48 heures suivantes. Ils peuvent aussi se manifester 12 heures après l'exposition. Les principaux symptômes sont de la diarrhée, des vomissements, des nausées et des crampes abdominales. Il peuvent aussi inclure une faible fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et une sensation de fatigue. La plupart des personnes se sentent mieux après une ou deux journées et les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les personnes infectées doivent boire beaucoup de liquides pour remplacer les fluides corporels perdus et prévenir la déshydratation. Une hospitalisation pourrait être nécessaire.