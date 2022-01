Rappel du « Smoothie super fonctionnel – Immunity » de marque Evive

Evive Nutrition Inc. procède au rappel de « Smoothie super fonctionnel – Immunity » de marque Evive en raison de la présence de baies de sureau crues, qui renferment des glycosides cyanogènes (toxines naturelles). La consommation de « Smoothie super fonctionnel – Immunity » de marque Evive peut causer un empoisonnement au cyanure.

Le produit visé par le rappel a été vendu en ligne.

Les baies de sureau crues renferment naturellement des glycosides cyanogènes, qui peuvent libérer du cyanure après avoir été ingérés. Le corps humain peut éliminer de petites quantités de cyanure, mais de plus grandes quantités peuvent entraîner un empoisonnement au cyanure pouvant mener au décès.

Les symptômes de l'empoisonnement au cyanure sont les suivants : faiblesse et confusion, anxiété, agitation, maux de tête, nausées, difficultés respiratoires et essoufflement, évanouissement, convulsions et arrêt cardiaque.

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin. Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Ne consommez pas le produit visé par le rappel. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.