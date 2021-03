Rappel d'amandes d'abricots en raison d'un risque d'empoisonnement au cyanure

Earth Notions Inc. a procédé au rappel de «Raw Bitter Apricot Kernels» en raison de la présence d'amygdaline, une toxine naturelle. Le produit visé ne doit pas être consommé car il contient une quantité excessive d'amygdaline qui peut causer un empoisonnement aigu au cyanure.

Il a été vendu en Ontario et à l'échelle nationale sur Internet. Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Source : Agence canadienne d'inspection des aliments

Les personnes croyant avoir été malades après avoir consommé un produit visé par un rappel doivent communiquer avec leur médecin. Les noyaux d'abricots décrits ci-haut devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Ils contiennent naturellement de l'amygdaline, une substance qui peut libérer du cyanure après avoir été ingérée. Le corps humain peut éliminer de petites quantités de cyanure, mais de plus grandes quantités peuvent entraîner un empoisonnement au cyanure pouvant mener au décès.

Les symptômes de l'empoisonnement au cyanure sont les suivants : faiblesse et confusion, anxiété, agitation, maux de tête, nausées, difficultés respiratoires et essoufflement, évanouissement, convulsions et arrêt cardiaque.