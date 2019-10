Rappel de Zantac et autres médicaments contenant de la ranitidine

Des médicaments sous ordonnance et en vente libre, comme le Zantac, font actuellement l’objet d’un rappel de la part de Sanofil Consumer Health Inc., Sivem Pharmaceuticals ULC et Teva Canada Limited parce qu’ils pourraient potentiellement contenir une impureté, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), à des concentrations supérieures à ce qui est acceptable si le médicament est pris pendant toute une vie.

D'après les données probantes connues, la NDMA pourrait être présente dans les produits de ranitidine, peu importe le fabricant. Par conséquent, les entreprises faisant la promotion des produits contenant de la ranitidine ont, à la demande de Santé Canada, cessé la distribution de ces produits jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils ne contiennent pas de NDMA.

Ce que doivent faire les consommateurs

Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien dès que vous le pourrez au sujet d'autres options de traitement sans ranitidine qui conviendraient à votre situation. Il y a au Canada un grand nombre de médicaments d'ordonnance et de médicaments en vente libre qui sont homologués pour le même usage que la ranitidine ou pour un usage semblable.

Les personnes qui prennent de la ranitidine sous ordonnance, que le produit soit rappelé ou non, ne devraient pas cesser de la prendre à moins d'avoir discuté d'autres traitements avec leur fournisseur de soins de santé étant donné que les risques associés à une maladie non traitée peuvent être plus graves que ceux associés à l'exposition à la NDMA.

Communiquez avec un professionnel de la santé si vous avez pris de la ranitidine et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Veuillez consulter le tableau des produits visés pour obtenir des renseignements détaillés. Tous les lots rappelés peuvent être trouvés en suivant le lien suivant : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71029a-fra.php#public-public

Pour tout renseignements, il est possible de contacter Santé Canada au (613) 957-2991 ou 1-866 225-0709