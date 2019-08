Rappel de poulet de marque Reuven International Ltd en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Reuven International Ltd a procédé le 21 aout au rappel de «Proportion naturelle viande de poulet cuite (en dés)n» de marque Reuven International Ltd et de «Poulet cuit déchiqueté proportions naturelles» de marque Sysco parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel décrits ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas les vendre ou les utiliser.

Si des consommateurs ont été malades après avoir ingéré un produit visé par un rappel, ils doivent communiquer avec leur médecin. Il est recommandé de jeter l'objet du rappel, ou encore de le rapporter au magasin où il a été acheté.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Elle veille à ce que les produits faisant l'objet du rappel soient retirés du marché.