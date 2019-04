Rappel du fromage Saint-Félicien de marque Le Pic en raison de la bactérie E. coli

La Fromagerie Hamel a procédé le 29 avril au rappel du fromage « Saint-Félicien » de marque Le Pic parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie E. coli O26. Il ne doit pas être consommé.

Marques commerciales Nom usuel Format Code(s) sur le produit CUP Le Pic Saint-Félicien 180 g Tous les codes jusqu'au 29 avril 2019, inclusivement. 0 20060641300 0

Il est recommandé de communiquer avec son médecin si des symptômes de maladie apparaissent après avoir consommé un aliment visé par un rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Cette dernière demande aux consommateurs de vérifier s'ils ont ce produit à la maison. Si c'est le cas, il faut le jeter ou le rapporter au magasin où il a été acheté. Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O26 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.

Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Ce rappel découle d'un rappel effectué dans un autre pays. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé au Canada. Cependant, des cas de maladie associés à la consommation de ce produit ont été signalés en France.