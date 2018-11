Avis de ne pas consommer certains produits de poisson fumé de l’entreprise «Le Fumoir d’Antan»

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, en collaboration avec l’entreprise Le Fumoir d’Antan, situé au 27, chemin du quai, Havre-aux-Maisons, avise la population de ne pas consommer les produits qui sont préparés par cette entreprise s’ils n’ont pas été conservés en tout temps congelés jusqu’à leur consommation.

L'emballage de ces produits permet une conservation sans risque seulement si les produits ont été conservés congelés jusqu’à leur utilisation.

Dénomination du produit Format Lot visé « FILETS DE MAQUEREAUX » 180 g Tous les lots vendus jusqu’au

28 septembre 2018 « SAUMON ÉMINCÉ » 160 g Tous les lots vendus jusqu’au

28 septembre 2018

Les produits qui font l’objet de la présente mise en garde étaient emballés sous vide et vendus congelés, et ce, dans plusieurs établissements des régions des Îles de la Madeleine, de Québec et de Montréal. Les produits portent sur leur étiquette la mention «Le Fumoir d’Antan».



L’exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ces produits en leur possession sont donc avisées de ne pas les consommer et de les retourner à l’établissement où elles les ont achetés. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, les consommer peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter cependant qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.

Source : MAPAQ