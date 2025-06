Le Centre dentaire Deschênes emménagera dans ses nouveaux locaux le 25 juin

C’est tout sourire que le Centre dentaire Deschênes accueillera sa clientèle dans ses nouveaux locaux du Complexe santé Rivière-du-Loup à compter du 25 juin prochain. Le centre se trouvera au 3e étage de l’édifice de la rue Saint-Louis, juste à côté du GMF Rivière-du-Loup.

L’équipe effectuera sa dernière journée de travail dans ses espaces actuels, sur la rue Amyot, le jeudi 12 juin.

Le nouvel environnement permettra d’accueillir un plus grand nombre de patients, grâce à des locaux spacieux et à des salles de traitement plus fonctionnelles. Une deuxième dentiste joindra d’ailleurs l’équipe en juin 2026 et des postes d’hygiénistes dentaires sont également disponibles.

La clientèle aura accès à un stationnement souterrain sans frais qui lui permettra d’arriver à ses rendez-vous sans subir les intempéries de la météo. De là, un ascenseur montera directement à la clinique.

«À l’approche de notre 20e anniversaire en 2026, nous offrons un beau cadeau à notre clientèle et nous avons plus que hâte de lui faire découvrir. Nous sommes convaincus qu’elle s’adaptera très vite à ce nouveau lieu, situé à deux coins de rue de l’actuelle clinique. Tout le monde sera charmé par la beauté des installations et leur commodité», assure la dentiste et propriétaire Dre Isabelle Deschênes.

C’est un rendez-vous dès le 25 juin 2025, au Complexe santé Rivière-du-Loup (35 rue Saint-Louis, le local 301 situé au 3e étage).

Centre dentaire Deschênes

35, rue St-Louis

Rivière-du-Loup, Qc

local 301, 3e étage

(418) 860-3368