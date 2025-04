Guillaume Castonguay, avocat et médiateur familial

Avec l’engorgement des tribunaux impliquant des délais judiciaires de plus en plus longs et des frais d’avocats de plus en plus importants, Me Guillaume Castonguay, avocat à l’étude Essor légal, a fondé Médiation de L’Est en décembre 2024 afin d’offrir un mode alternatif de règlement des conflits familiaux dans l’Est du Québec.



Étant avocat depuis 2011 et médiateur familial depuis 2019, Me Castonguay veut permettre aux couples qui font le choix de se séparer de pouvoir régler leurs différends de manière consensuelle, raisonnée et équitable en évitant le processus stressant et coûteux d’un litige familial en Cour supérieure.



Pour ce faire, Médiation de L’Est prévoit plusieurs facilités dont la possibilité de procéder de manière virtuelle, certains soirs et certaines fins de semaine.



Médiation de L’Est participe au Programme de médiation familiale subventionnée, ce qui signifie que de 3 à 5 heures gratuites de médiation vous sont offertes selon votre situation.

Médiation de l'Est

Me Guillaume Castonguay, avocat

Tel: 418-894-1893

Courriel: [email protected]

Site web: www.mediation-est.com.