Poitras Meubles et Design inaugure ses nouveaux locaux à Rivière-du-Loup

Poitras Meubles et Design a inauguré ses nouveaux locaux à Rivière-du-Loup le jeudi 1er mai soit près de 5 mois après avoir accueilli ses premiers clients. Le bâtiment de 30 000 pieds carrés est situé au 18, rue Roland-Roussel et il abrite désormais une ère de vente aménagée sur deux niveaux, le siège social et un vaste entrepôt.

Les propriétaires Geneviève Poitras et Marie-Josée Landry ont investi pas moins de 7 M$. Rappelons que l'entreprise a quitté ses locaux de la rue Saint-Louis en 2022 afin de faire place au Complexe Santé de Medway. Pendant cette période, Poitras Meubles et Design avait réparti ses opérations entre deux adresses, soit la rue Témiscouata pour les matelas et électroménagers, et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville pour le mobilier .

L'entreprise a aussi des succursales à Rimouski et Mont-Joli.