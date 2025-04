Jean-Sébastien Côté, d'Alain Tardif Photographie

Voici le sixième entrepreneur de la série «Vitrine jeune entrepreneur» du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata. Il s'agit de Jean-Sébastien Côté, propriétaire d'Alain Tardif Photographie.

Jean-Sébastien a fait l'acquisition de l’entreprise en 2021. Ce dernier, originaire de Pohénégamook, cumule plus de 10 ans d'expérience en photographie au sein de l'entreprise. Il a été en mesure de relever le défi de prendre la relève d'Alain Tardif et de continuer à faire progresser Alain Tardif Photographie sur le marché québécois.

L'entreprise, bien implantée au Témiscouata, a permis de photographier plus de 12 000 finissants par année dans les différentes universités et cégeps du Québec. L’entreprise s’oriente et se distingue dans le domaine de la photographie de graduation au niveau collégial et universitaire. Elle desservira progressivement l’Est-du-Québec, le Québec-Centre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, l’Estrie, la grande région de Montréal et l’Outaouais.

L'offre de services de l'entreprise est riche et variée. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site Internet au alaintardif.ca.

Jean-Sébastien Côté, Alain Tardif Photographie

860, Commerciale Nord

Témiscouata-sur-le-Lac, Qc

G0L 1E0, Canada

1 (418) 854-2448