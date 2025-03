Pascal Jean de Proprio Direct s'illustre au gala Proprias

Voici le cinquième entrepreneur de la série «Vitrine jeune entrepreneur» du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata. Il s'agit de Pierre-Yves Malenfant, propriétaire de P.Y.M Industries Inc. et P.Y.M Érablière Inc. >> À lire ICI : Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Pierre-Yves Malenfant P.Y.M. Industries Inc. est une ...