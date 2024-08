Hôtel La Libertad, un incontournable dans Les Basques

Une centaine de personnes et de partenaires ont participé à l’évènement «portes ouvertes» tenu le mardi 27 aout de 15 h à 18 h 30 à l'Hôtel La Libertad.

C'est sous un beau soleil et une température chaude que c'est déroulé la cérémonie protocolaire qui a culminé avec la traditionnelle coupure de ruban. Les personnes présentes ont ensuite pu admirer les sept nouveaux chalets scandinaves.



L’ambiance était festive, agrémentée d'un talentueux duo musical. La convivialité était au rendez-vous avec un bar ouvert et des bouchées dinatoires concoctées par la nouvelle entreprise locale Buvette Fraîche Pet’.



Les propriétaires, Benoit Bouchard et Marlaine St-Jean, ont fait de cette inauguration un succès sur toute la ligne. Une famille d’entrepreneurs digne d’un établissement hôtelier de qualité au Bas-Saint-Laurent.

Hôtel - La Libertad

734 rue Notre-Dame Est

418.851.2736

[email protected]

SMS : 1 581 805-7088

Téléphone : 1 418 851-2736