BuroPro Citation s’est refait une beauté

Le Bière Fest sera de retour à Rivière-du-Loup pour une 9e présentation les 12, 13 et 14 septembre prochains, toujours au parc Blais à Rivière-du-Loup. Les organisateurs, Erick Drapeau, Steve Drapeau, et Christian Duchesne ne ménagent aucun effort pour faire de l'évènement un véritable succès. Déjà, il est possible de se procurer un forfait. En ...