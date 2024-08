Le Gym Urbain de Rivière-du-Loup

C'était jour de grande première pour Le Gym Urbain, ce vendredi 23 aout. Tout nouveau, tout beau, le nouveau fleuron de la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup a ouvert ses portes au grand public.

Les propriétaires, Samuel Ouellet et Claude Beaulieu, n'ont ménagé aucun effort pour vous offrir ce qu'il y a de mieux. Le gym est doté des plus récents appareils dédiés à la mise en forme et à l'entrainement. Équipements que vous retrouverez sur deux étages.

Profitez de l'occasion pour visiter les lieux dans le cadre des portes ouvertes qui ont lieu jusqu'à dimanche, soit vendredi de 13 h à 20 h, samedi de 6 h à 20 h et dimanche de 6 h à 17 h. Cerise sur le gâteau, l'entrainement y est gratuit pour l'occasion.

Un gym neuf, de l'équipement de pointe, un décor unique au centre-ville, vous n'avez plus aucune raison pour ce conserver ce petit ventre en trop.

Le Gym Urbain

383, rue Lafontaine

Rivière-du-Loup, QC

Canada

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558597079252