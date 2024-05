Dubé Kia, quand l'équipe uni ses forces

Les dirigeants et plusieurs membres de l'équipe de Dubé Kia de Rivière-du-Loup ont uni leurs forces cette semaine pour donner le coup d'envoi officiel des travaux de construction de leur nouveau bâtiment qui accueillera la concession automobile à l'automne ou à hiver prochain.

Ces installations modernes sont spécialement conçues pour répondre aux besoins opérationnels de Dubé Kia, tout en offrant une expérience améliorée, tant pour les clients que les employés.

Rappelons que c'est en novembre dernier que le concessionnaire automobile Kia de Rivière-du-Loup a annoncé son déménagement sur la rue Léo-Bourgoin. Le Groupe Dubé a annoncé un investissement majeur de plusieurs millions de dollars pour la construction d’un bâtiment neuf d’une superficie d’environ 13 000 pieds carrés sur deux étages.

La concession se rapprochera aussi de Dubé Mazda, également propriété du groupe.

Le groupe Dube a été fondé en 2006 et détient quatre concessionnaires, soit Dube Kia, Dube Mazda de Rivière-du-Loup, Dubé Chrysler de Rivière-du-Loup ainsi que Edmundston Kia d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. L’entreprise emploie environ 90 personnes, vend plus de 1 500 véhicules par année et possède un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 M$.

