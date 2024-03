Camping KOA BSL est la troisième destination camping au Canada

Selon RVLife.com, portail, application et organisme regroupant des millions de passionnés de camping en Amérique du Nord, Camping KOA Bas‐Saint‐Laurent Resort est nommé la destination camping numéro 3 au Canada.

-> https://rvlife.com/camping‐destinations‐in‐canada/

«Chaque année, nous recevons 4 à 5 «reviews» de campeurs‐voyageurs qui disent que nous sommes le plus beau camping dans l’est du Canada ou un des plus beaux au Canada. L’emplacement du camping, la vue, la qualité des infrastructures et du service à la clientèle sont leurs principaux arguments. Ça nous fait plaisir à chaque fois, mais recevoir cet éloge du portail rvlife.com représente tout un honneur», commente Thomas Gagnon, président.

Cela fait suite à la réception du prix Camping de l’année au Québec en 2022 par Camping Québec, organisme regroupant l’ensemble des campings du Québec, et les prestigieux prix President’s Award 2024 et Founder’s Award 2024 obtenus en novembre dernier de KOA, le plus important réseau de campings en Amérique du Nord.

En 2024, 4 chalets, 8 cabines Deluxe ainsi que 25 sites patios pour VR (patio en béton, table, 4 chaises en résine de synthèse commerciale, balançoire et espace feu) sont offerts en location sans oublier notre réputé site Signature (avec pergola et aménagement de fleurs en sus). Plusieurs de ces sites offrent une vue époustouflante sur le lac et la vallée.

Camping KOA Bas-Saint-Laurent Resort

109 Chem. du Lac S,

Saint-Mathieu-de-Rioux, QC G0L 3T0

Téléphone : +1 800-562-2482