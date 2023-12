Laboratoire d'orthèses Marie-Claude Simoneau fête 5 ans

En décembre 2023, l'entreprise de services d'orthèses et prothèses orthopédiques célèbre 5 années depuis son ouverture sur la rue Lafontaine. Avec un diplôme du Collège Mérici en 2011 et plus de 12 années d'expérience dans ce domaine, elle peut concevoir, fabriquer, ajuster et modifier une orthèse pour améliorer votre confort et soulager votre douleur.

Que ce soit pour les pieds, chevilles, genoux, dos, coudes, doigts, épaules ou même votre cou, il y a une orthèse qui peut vous aider à diminuer cette douleur. Souvent référé par votre médecin, parce que plusieurs orthèses nécessitent une prescription, rien ne vous empêche de consulter avant de rencontrer celui-ci. Un diagnostic précis aidera l’orthésiste pour mieux vous conseiller sur l’orthèse adéquate pour vous.

Ne laissez pas la douleur brimer vos activités. Consultez dès aujourd'hui.

Laboratoire d'orthèses Marie-Claude Simoneau

223A rue Lafontaine

Rivière-du-Loup G5R 3A6

téléphone : 418-605-1911

courriel : [email protected]

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027104783287