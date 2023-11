Dubé Mazda soutient une «jeune personnalité légendaire»

Cet été, le Pub O’Farfadet a enfin ouvert ses portes au centre-ville de Rivière-du-Loup, plus précisément au 435, rue Lafontaine. Le restaurant a donc repris vie après six mois de fermeture, exactement comme avant, tel que connu des citoyens depuis plus d’une vingtaine d’années. Toutefois, le Pub est plus vivant que jamais, attire la clientèle et il ...