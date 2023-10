Le Pub O’Farfadet: la nouvelle destination au centre-ville

Cet été, le Pub O’Farfadet a enfin ouvert ses portes au centre-ville de Rivière-du-Loup, plus précisément au 435, rue Lafontaine. Le restaurant a donc repris vie après six mois de fermeture, exactement comme avant, tel que connu des citoyens depuis plus d’une vingtaine d’années. Toutefois, le Pub est plus vivant que jamais, attire la clientèle et il va sans dire qu’elle est accueillie dans un décor renouvelé et au gout du jour.

À l’arrivée, une majestueuse terrasse se déploie sous les pieds des clients. L’environnement est chaleureux, invitant. Le décor irlandais d’un vert vibrant, la brique, le bois foncé et les banquettes contribuent à cette ambiance apaisante. Les employés ont tous le sourire, tout comme les clients déjà sur place, la musique est enivrante, tout pour se détendre et se sentir bien.

C’est exactement ce que voulait faire vivre le copropriétaire Yves Gagnon à ceux qui entrent dans son commerce. Leur donner un endroit où se détendre, être à l’aise et se sentir comme chez eux tout en ayant du plaisir.

Le Pub O’Farfadet est ouvert du mardi au jeudi de 11 h à 23 h, puis du vendredi au dimanche de 8 h à 23 h.

ET CE N’EST PAS TOUT

Les copropriétaires proposent aussi un hébergement à l’Auberge du Pub, située au 433, rue Lafontaine, à côté du Pub O’Farfadet. Le service est déjà offert. Cinq chambres coquettes, qui rappelle le style du restaurant, peuvent être louées.

Pub O’Farfadet

435 Rue Lafontaine

Rivière-du-Loup

Facebook : https://www.facebook.com/ofarfadet.rdl