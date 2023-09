Inauguration du Boréal Univers gourmand

C'était l'inauguration officielle ce jeudi 14 septembre du tout nouveau restaurant Boréal Univers gourmand, la nouvelle destination gourmande de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Pour l'occasion, rien n'a été laissé au hasard au plus grand bonheur des nombreux convives.

Le Boréal, c'est le rendez-vous culinaire réinventé de l'Hôtel Universel, un concept unique en région. L'aire ouverte et lumineuse aux accents de couleurs naturelles inspirée de la forêt boréale n'a d'égal que la qualité des plats et alcools proposés. On est ici en terre gastronomique, aucun détail n'a été négligé.

Le Boréal Univers gourmand dispose d'une superficie trois fois plus importante que l’ancien restaurant de l’Hôtel Universel et a nécessité un investissement d’environ 7 M$. Le rez-de-chaussée accueille un restaurant de 250 places, un écran géant de 20 pieds (6 mètres) et deux salles intégrées pour les réunions corporatives ou les rassemblements familiaux.

La clientèle assise au 2e étage a une vue directe sur la cuisine en contrebas. Elle a aussi accès à trois autres salles nommées Cabano, Dégelis et Cacouna, un clin d’œil régional. On y retrouve aussi une aire de repos avec foyer.

Pour ce nouveau projet, Joanna Lortie et son père Gilles n'ont lésiné sur aucun détail. Aussi, c'est le chef consultant Ian Perreault qui a aidé l’équipe de l’Hôtel Universel.

Boréal Univers gourmand

311 Bd de l'Hôtel de Ville,

Rivière-du-Loup, QC G5R 5S4

1 (418) 862-9520

Réservation en ligne: libroreserve.com