35 ans pour la Clinique Chiropratique Cacouna

Voilà maintenant 35 ans que la Clinique Chiropratique Cacouna fait profiter de sa grande expertise et de son professionnalisme aux gens de la région. Fondée en 1988, la clinique poursuit aujourd’hui son engagement d’excellence, grâce au travail d’équipe et à l’attention portée par ses deux chiropraticiennes et son chiropraticien, Dre Julie Hudon, Dre Anne-Michèle Bérubé et Dr Jean-Philippe Hudon-Dionne. Le trio brille par ses compétences, par son expérience, ainsi que par son approche professionnelle et adaptée à tous les âges.

Spécialisée dans le traitement et la prévention des problèmes neuro-musculo-squelettiques, la Clinique Chiropratique Cacouna est partenaire d’un grand nombre de personnes et de familles dans l’atteinte et le maintien d’un état de santé optimal, et ce, depuis plusieurs années. Équipée à la fine pointe de la technologie, elle possède d’ailleurs tous les équipements nécessaires afin d’effectuer un examen complet qui mènera le docteur à établir le meilleur diagnostic, puis à développer la stratégie de soins la mieux adaptée à chaque situation.

La Clinique Chiropratique Cacouna se distingue également par sa grande disponibilité. Le travail de ses trois chiropraticiens, sur quatre jours, permet d’offrir plusieurs plages horaires à la clientèle fidèle, tout en permettant l’accueil de nouveaux patients. Un lieu de rendez-vous à cibler pour un service et une expérience à la hauteur de vos attentes.

Clinique Chiropratique Cacouna

483, rue du Patrimoine, Cacouna

Téléphone: (418) 862-6540