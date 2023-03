45 ans de service chez Sports Experts de Rivière-du-Loup

Le 8 mars dernier, l'équipe du Groupe Boucher a souligné les 45 ans de service d'André Lamarre au sein du Sports Experts de Rivière-du-Loup.

Technicien d'expérience, André est un employé clé au Sports Experts de Rivière-du-Loup. Bricoleur, pêcheur et collectionneur de tout, il n'a rien à son épreuve et est toujours prêt à aider tout le monde. Pour vous donner une idée, André a d'ailleurs vendu des armes à feu et de la dynamite dans ses débuts au magasin en plus d'en faire la livraison à domicile chez les clients! Les temps ont bien changé!

Le Sports Experts de Rivière-du-Loup est choyé de pouvoir compter sur la personne dévouée, impliquée et polyvalente qu'est André Lamarre. Félicitations pour ces 45 belles années.