Protek Hydraulique célèbre ses 25 ans

Fondée en 1998 à Rivière-du-Loup, l’entreprise Protek Hydraulique poursuit son développement en tant que division de Soucy Industriel depuis un peu plus d’un an. Tous les efforts sont déployés afin de mettre en place des fondations communes et solides afin que Protek Hydraulique demeure la référence en service de réparation, en hydraulique, en soudure et en usinage dans la région du Bas-Saint-Laurent.

«Nous voulons maintenir le même bon service que Jean-Pierre offre depuis 10 ans, tout en optimisant et en créant des synergies», indique Jacqueline Noël, directrice des ressources humaines chez Soucy Industriel et Protek Hydraulique. Citant d’ailleurs en exemple, une baie d’usinage commune, permettant ainsi d’unir les forces, l’expertise et les équipements des deux entreprises.

L’organisation a su conserver l’équipe initiale et cinq nouveaux employés se sont ajoutés à l’équipe au cours des derniers mois, dont un contremaitre, une coordonnatrice et un soudeur. «Nos employés sont invités à nous partager leurs idées afin de trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans le cadre de leur travail. Nous suscitons aussi leur engagement et nous bénéficions de leur solide connaissance du terrain», ajoute Jacqueline Noël.

