Le royaume des jouets … durant toute l'année

Bien que le jouet soit souvent associé au temps des fêtes, c'est douze mois par année que La Boutique du jouet et son propriétaire Chanel Rioux vous proposent la plus grande sélection de la région pour toutes les occasions.

Pour souligner un anniversaire ou se divertir seul ou en famille, on y retrouve des passe-temps pour tous les goûts : casse-têtes, bricolage, jeux de sociétés, véhicules téléguidés, modèles réduits, poupées, figurines, cartes de collection, blocs de construction, jeux éducatifs ou ludiques, legos, «diamond painting», etc. Tout cela dans les marques les plus réputées comme Playmobile, Lego, Ravensburg, Monopoly, Unlock, etc.

La Boutique du jouet, c'est aussi une «boutique en ligne complète».

S'amuser c'est doublement plaisant en encourageant un commerce local.

En magasin : 298 Boul. Thériault, Rivière-du-Loup

Par téléphone : 418-862-5075

Ou en ligne : www.boutiquedujouet.com