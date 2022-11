Club piscine Rivière-du-Loup a de nouveaux propriétaires

Avantageusement connue depuis plus de 30 ans la succursale Club Piscine Super Fitness de Rivière-du-Loup a été acquise en octobre 2022 par un groupe d'investisseurs formé de Laurence Moreau, Donald Bouchard et Les Gestions Normand Levasseur. Forts d'une équipe expérimentée et stimulée, par ce nouveau défi ces partenaires vous assurent d'y trouver des produits de qualité et un service sans compromis.

Au même endroit on retrouve : abris d'auto, piscines, spas, meubles de jardin, barbecues, gazébos, appareils d'exercice, fitness et tous les accessoires s'y rapportant. Vous désirez créer un gym à la maison, ou ajouter une verrière pour créer une ambiance détente ou encore vous la couler douce dans un spa avec votre famille ou cuisiner BBQ avec des amis, tous ces projets débutent à cette adresse.

Demandez une soumission en ligne sur le site https://clubpiscine.ca/fr ou passez en magasin au

70 rue Fraser, Rivière-du-Loup

Téléphone : 418-867-3283

[email protected]