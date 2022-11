Massothérapie et soins de pieds au même endroit

Forte de plus de vingt années d'expérience comme massothérapeute diplômée et détentrice d'un certificat en soins de pieds depuis 2007 Diane Harrisson vient d'ajouter une formation récente équivalente à 225 heures pour rafraîchir et mettre à jour ses connaissances et compétences en soins podologiques.

Cette spécialité lui permet d'offrir tous les soins de pieds pour améliorer votre confort et le bien-être dans vos activités quotidiennes que ce soit pour le travail ou les loisirs (marche et course). Selon votre problème, des conseils et un programme de soins personnalisé sera fait dans les règles de l'art avec une approche douce et sans douleur.

En préventif ou en suivi médical faites appel à ses services complets en soins de pied.

Rejoignez la page facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057663210262

Diane Harrisson, massothérapie

515A, Route du fleuve, Notre-Dame-du-Portage

Rendez-vous : 418-862-9812