Remerciements : incendie de JM Bastille Acier inc.

Lorsqu’un appel d’urgence incendie survient, nombreux sont les intervenants qui se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés. L’objectif de tous est de sauver des vies, stabiliser les événements, limiter les pertes et permettre un retour à la normale le plus rapidement possible.

Or, il est rare que nous ayons l’occasion de remercier tous les intervenants qui contribuent de près ou de loin aux interventions d’urgence. Le jeudi 12 décembre dernier est survenu un incendie majeur aux installations de JM Bastille Acier de Rivière-du-Loup. De nombreux pompiers ont combattu les flammes, mais aussi plusieurs personnes ou organisations les ont supportés et assistés. C’est dans un événement comme celui-là que le mot « Équipe » prend tout son sens.

Merci aux officiers et pompiers des casernes de Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, L’Isle-Verte, Cacouna, Saint-Arsène, Saint-Antonin et KamEST. Votre dévouement et votre travail acharné, malgré des conditions difficiles, ont fait la différence.

Merci à l’équipe 911 du CAUREQ, pour votre travail et votre efficacité. Votre rapidité, votre précision et votre dévouement nous permettent d’intervenir efficacement et obtenir tout le support nécessaire.

Merci aux agents de la Sûreté du Québec et aux techniciens paramédicaux d’urgence (CPGP) pour leur présence et leur support. C’est rassurant de pouvoir compter sur eux.

Merci à notre secrétaire de direction qui nous supporte grandement au niveau logistique.

Merci à l’équipe du Service des communications de la Ville qui relaie l’information aux médias afin de renseigner adéquatement la population sur l’événement en cours.

Merci aux équipes du Service technique et de l’environnement de la Ville, pour tout le soutien logistique apporté. Modulation du réseau d’aqueduc, endiguement des eaux d’extinction, transport de matériel, circulation, contrôle du périmètre, abrasif, etc.

Merci aux autres intervenants, en espérant ne pas en oublier : CAMPOR, Santé publique, Urgence environnement, ministère des Transports, ministère de l’Environnement, ministère de la Sécurité publique, le Centre d’opération gouvernemental (COG), les médias, etc.

Merci aux propriétaires et employés de JM Bastille Acier inc. et Acier Québec-Maritimes inc. pour leur support, leur confiance et toute l’aide apportée.

En terminant, je désire souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous les intervenants et à leur famille. Œuvrer dans les métiers d’urgence, c’est souvent un grand sacrifice personnel et familial. Ces métiers comportent des risques pour la santé physique et mentale, il ne faut pas l’oublier!

Éric Bérubé

Directeur et chef des opérations

Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup