Un 5 étoiles aux cuisines du CHRGP

J’ai été hospitalisé durant 20 jours au CHRGP. J’ai reçu des soins dignes de mention. Le personnel médical est fort dévoué et très compétent. On passe trop souvent sous silence le travail effectué par les préposés, travail qui est plus que nécessaire au bienêtre de tous les patients hospitalisés. Ils font un travail exceptionnel.

Mais je voudrais souligner par la présente la qualité et la diversité de la nourriture qui est servie matin, midi et soir à tous les patients. C’était mon premier passage à l’hôpital et j’avais, dans le passé, entendu dire que la nourriture servie à l’hôpital était non mangeable. Quelle fut donc ma surprise de constater qu’au contraire, la nourriture était plus qu’excellente. J’ai rarement mangé de si bons potages. Certains chefs de restaurant de la région auraient intérêt à consulter les cuisiniers du CHRGP pour obtenir leurs recettes. Les plats principaux étaient fort diversifiés et toujours accompagnés de légumes cuits à point. Que ce soit les viandes ou les poissons, les sauces qui les accompagnaient étaient toujours de bon gout.

Bref, je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui travaillent à la cuisine, que ce soit, la diététicienne, le chef et les aides cuisiniers qui jour après jour fournissent à tous les patients une nourriture d’une telle qualité.

Réjean Massé