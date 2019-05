La 132, la route des WOW...

Le Bas-Saint-Laurent est une région unique entre fleuve et montagne. J’ai choisi d’y vivre charmée par la gentillesse des gens et la beauté des paysage. Bien que la majorité des résidents portent attention à la propreté de leurs terrains, à certains endroits les abords de la route 132 laissent à désirer: vieux poteaux inutiles, ferrailles, détritus, etc.

Un agriculteur disait que ce n’est pas de la négligence mais plutôt que les propriétaires ne le voient pas oubliant que de beaux paysages enjolivent notre vie en plus d’attirer touristes et nouveaux résidents.

Avec la collecte des gros rebus, le printemps est propice au nettoyage des terrains. Ou simplement cachez les en arrière des bâtiments, plantez des haies, des écrans végétaux, des arbres, installez des clôtures attrayantes, etc.

À tous ceux ou celles qui ont à cœur que la 132 porte fièrement son nom de route des navigateurs et aux vaillants et vaillantes qui vont s’y mettre pour la rendre panoramique: mille mercis.

Michelle Labrecque