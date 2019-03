Au pas camarades!

La population a élu des députés de Québec dit «solidaire». Ces députés font office de véritables bouffons et clowns à l’Assemblée nationale. Aucun respect pour la population avec des tenues vestimentaires inappropriées frôlant l’anarchie.

Avec des salaires de 90 000 $ et plus, des allocations de dépenses pouvant atteindre 20 000 $ et plus. La population est en droit de s’attendre à plus de respect. On doit travailler à régler de vrais problèmes. L’Assemblée nationale n’est pas une école de cirque.

Un député quelle que soit son allégeance doit respecter tous ses pairs. C’est très préoccupant.

Michel Morissette

L’Isle-Verte