Plus de 40 000 $ pour des organismes de la région 

La générosité des gens envers les familles de la région de Rivière-du-Loup ne s’estompe pas et c’est d’autant plus vrai à l’approche des Fêtes. Le plus récent rendez-vous de la traditionnelle collecte Marto et ses Ti-Pauvres – KRTB a atteint un sommet historique en 2024 avec près de 41 000 $ récoltés en dons, friandises, petites douceurs et jouets de toutes sortes.

Organisée une nouvelle fois dans les locaux du Complexe GP de Rivière-du-Loup, la collecte a réuni des gens de tous les milieux pour la bonne cause, le 20 décembre en fin de journée. Selon l’un des organisateurs de l’événement, Sylvain Arbour, la mobilisation a été «sans précédent» cette année.

«Un immense merci à tous ceux et celles qui ont donné, aux bénévoles et aux partenaires qui ont rendu cette campagne possible. Votre solidarité et votre générosité font une différence énorme pour les gens du KRTB», a-t-il partagé.

Il s’agit du meilleur résultat de la collecte régionale depuis sa première organisation. La récolte bat même celle de 2022 qui avait été «hors norme» puisqu’elle célébrait les 20 ans de l’initiative de l’animateur de radio Marto Napoli. Plus de 31 000 $ en dons avaient alors été amassés.

Sur la scène québécoise, l’initiative a permis d’amasser une somme provisoire d’environ 266 000 $. D’autres dons sont attendus.

Localement, les dons profiteront directement au Carrefour d’initiative Populaire de Rivière-du-Loup, au réveillon de la Brûlerie Ange & Démon, à l’organisme Multi-Défis, à la Maison de la Famille du KRTB, à la Fondation Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et à la Joujouthèque de Rivière-du-Loup.

Si vous n’avez pas encore eu la chance de contribuer, il est encore temps de le faire. Vous pouvez participer en ligne via la plateforme GoFundMe à l’adresse suivante : https://www.gofundme.com/f/marto-et-ses-tipauvres-version-krtb