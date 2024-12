Des cadeaux de Noël pour des personnes aînées de Rivière-du-Loup

Grâce à la générosité de la pharmacie Jean Coutu de Rivière-du-Loup, des personnes aînées de Rivière-du-Loup recevront de belles surprises sous le sapin de Noël.

Les propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Rivière-du-Loup, David Patry et Manuel Tremblay, ont remis, encore cette année, un montant de 2 000 $ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup qui permettront l'achat de cadeaux de Noël aux résidents du CHSLD de Chauffailles et de la Maison des aînés et maison alternative de Rivière-du-Loup. De nombreux cadeaux personnalisés pourront ainsi être distribués pour le bonheur des patients, de leurs familles et du personnel en place.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient à les remercier pour leur générosité, ainsi que pour leur soutien dans les différentes activités et campagnes de l'organisme. La pharmacie Familiprix Philippe Lépicier et Marie-Hélène Miousse a donné 200 $ pour offrir des cadeaux aux résidents du CHSLD de Saint-Cyprien en cette période des Fêtes.