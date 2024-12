Retour sur une année aux dossiers polarisants

En 2024, deux dossiers polarisants ont particulièrement marqué la deuxième année du mandat de la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne. Le dossier de la traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, ainsi que celui du prolongement de l’autoroute 20, ont tous les deux généré leur lot de réactions auprès des citoyens.

Le déménagement de la traverse de Rivière-du-Loup à Cacouna a fait couler beaucoup d’encre. «Ça a été un dossier très sensible, très émotif pour la population», a souligné Amélie Dionne. Il s’agissait, pour la députée, du dossier le plus difficile qu’elle ait eu à gérer lors de son mandat. «Quand j’ai mis mon nom sur le bulletin, je le savais.»

«Mon engagement, c’était que ça se règle. Ça faisait tellement d’années qu’on vivait dans l’incertitude au niveau de la traverse», a exprimé Amélie Dionne. «J’ai toujours dit aussi que je prendrais la meilleure décision pour l’avenir de la traverse […] J’ai écouté ma petite voix, et j’ai poursuivi ce que je m’étais engagée à faire.»

Quant au dossier du prolongement de l’autoroute 20, la députée a indiqué que «les étapes cruciales» ont été franchies. En novembre dernier, lors d’une rencontre avec des opposants au projet, Amélie Dionne a précisé que des mises à jour environnementales seront réalisées afin de s’assurer que le futur pont, qui surplombera la rivière des Trois Pistoles, soit «bien intégré dans l’environnement». Elle a également confirmé que le contrat a été octroyé à un mandataire.

La députée caquiste a eu un automne très chargé à la tête de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, laquelle lui tient beaucoup à cœur. «C’est l’avenir de nos jeunes», a précisé Amélie Dionne. «On souhaite mieux encadrer les réseaux sociaux, les écrans.»

Elle siège sur le comité directeur avec les députés Enrico Ciccone, Alexandre Leduc et Pascal Bérubé. «C’est une commission transpartisane […] Tous les membres sont orientés vers le même objectif, celui du bien-être de nos jeunes.»

Les membres de la commission spéciale ont fait une tournée dans les écoles primaires et secondaires de plusieurs régions du Québec. «On est allé à la rencontre des jeunes.» D’autres consultations et auditions publiques sont prévues pour 2025. Le rapport sera également déposé au plus tard le 30 mai prochain.

Cette année, la députée a procédé à plusieurs annonces positives en ce qui a trait au développement de la région, poursuivant ainsi ses engagements électoraux. Outre le travail effectué pour répondre à la crise du logement, elle se réjouit des 336 places créées en CPE. Parmi ses réalisations, au Témiscouata, Amélie Dionne a entre autres évoqué la tour cellulaire qui sera installée dans la municipalité de Lac-des-Aigles, de même que les investissements apportés au Corégone. «On avance aussi avec le parc national du Lac-Témiscouata.»

En 2025, des dossiers tels que la relance du projet de réaménagement de la route 293, et le prolongement de l’autoroute 85 seront toujours inscrits dans l’agenda de la députée.

«Il y aura des élections en 2025. C’est certain que ça va changer le portrait, ça va être une année où l’on va avoir les yeux rivés beaucoup sur le municipal, sur le fédéral, peut-être», a ajouté la Amélie Dionne. «Au niveau de notre gouvernement, la priorité pour nous, ça va être de protéger nos entreprises concernant les tarifs douaniers que souhaite imposer Trump.»

Elle entend continuer d’être présente pour les citoyens et pour les entreprises. La députée souhaite également travailler à trouver des solutions pour protéger l’industrie du bois qui est menacée.