Un bilan sous le signe de la complexité pour le CLD de Rivière-du-Loup

Le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup a été fortement sollicité en 2024, notamment dans les volets de l’aide aux entreprises, de l’immigration ainsi que de l’attractivité du territoire. Une année qualifiée de «complexe» par la directrice générale de l’organisme, Marie-Josée Huot.

«C’est une bonne année, [mais] ce n’est pas la plus extraordinaire», a-t-elle souligné. Les entreprises et les organisations ont fait face à plusieurs enjeux : économiques, environnementaux, sociétaux, géopolitiques, et technologiques. «Comme territoire, comme province, on est tous attachés l’un à l’autre, on est tous liés, a développé Mme Huot. Donc, ces enjeux-là, on les sent de partout.»

Le travail du CLD a été particulièrement prenant en ce qui concerne le développement d’affaires et l’aide aux entreprises. Des projets, qui devaient se réaliser, ont été reportés pour diverses causes. «Il y a tellement d’enjeux, que ça devient quand même lourd pour [les entrepreneurs] de pouvoir bien planifier, bien gérer, réussir», ajoute-t-elle.

«Tout ça fait en sorte qu’être en affaires aujourd’hui ça demande beaucoup de courage, beaucoup de compétences», souligne Marie-Josée Huot. Et cela se reflète auprès de toutes les clientèles du CLD, qu’elles soient en démarrage, existantes, ou en difficulté. Certaines entreprises ont tout à apprendre, doivent être consolidées, d’autres, ont des projets d’expansion, doivent investir, s’automatiser, et la majorité font face à des problématiques de main d’œuvre.

«On sent que les gens sont plus prudents au niveau de la réalisation de leurs projets», a néanmoins fait remarquer la directrice générale du CLD. «Économiquement, on trouve qu’on s’en tire assez bien encore cette année.»

Force est de constater que le monde est en changement. «L’économie du passé ne sera pas [celle] du futur. Les façons de travailler ne seront pas les mêmes. Il va y avoir, un moment donné, peut-être, des secteurs d’activités qui vont disparaitre de par les changements qui sont en train de s’imposer, qu’ils soient positifs ou négatifs», a-t-elle raconté.

«Il faut vraiment être flexible, capable de s’adapter, être prêt à subir cette pression-là au niveau de l’entreprise, [et] au niveau de toute personne qui intervient dans l’économie», prévient Marie-Josée Huot.

Une hausse de la clientèle immigrante a aussi été observée en 2024. La directrice générale du CLD a soulevé diverses problématiques en référant, entre autres, aux nouvelles mesures du gouvernement fédéral visant à resserrer l’immigration temporaire. «Au-delà du nombre de personnes immigrantes que l’on dessert, il y a aussi toute l’anxiété que ces personnes-là ont», a mentionné Marie-Josée Huot. Des éléments anxiogènes qui, en arrière-plan des différents services en immigration, viennent «teinter» la relation entre l’équipe du CLD et les travailleurs étrangers temporaires.

Cette inquiétude se fait également sentir chez les employeurs. «La majorité des entrepreneurs voient ces personnes-là au-delà d’une main d’œuvre, mais comme des personnes à part entière qui ont fait un choix de venir ici et même, dans plusieurs cas, de faire venir leur famille.»

Pour ce qui est des services d’attractivité et de soutien au recrutement de main d’œuvre, Marie-Josée Huot a évoqué que l’organisme a «la pédale douce», et ce, depuis quelques années, faute de logements disponibles, et de places en garderies. «On s’assure d’être visible à Montréal, dans des foires de l’emploi, etc», a-t-elle ajouté.

Selon Marie-Josée Huot, l’année 2025 amènera son lot de défis. «En immigration, [il] y a des entreprises qui vont commencer à ne pas pouvoir renouveler des permis de travailleurs temporaires.» Sur le plan des projets d’affaires, la directrice générale du CLD se questionne à savoir ce qu’il en sera en 2025, notamment avec les tarifs douaniers que compte imposer le président américain Donald Trump.

«Il va y avoir de l’augmentation de prix, il va y avoir plein d’affaires au niveau des transports, de l’énergie. Il y a plein d’éléments autour qui vont affecter l’ensemble des entreprises, et donc l’ensemble des travailleurs, des consommateurs.» Des changements qui, pour certaines entreprises, se transformeront en opportunités.

CRÉER DE NOUVEAUX NOËLS

Le temps des Fêtes est la période de l’année que Marie-Josée Huot apprécie le plus. Un temps d’arrêt, qui lui permet de se reposer et se ressourcer. «Je fais beaucoup de plein air, des randonnées. Je pense à moi […] Il faut en profiter au maximum de ces belles journées.»

Au fil des années, elle a appris à vivre des Noëls différents. «[Ils] ont toujours été très familiaux, très intimes, c’est-à-dire la famille proche», a-t-elle raconté. «À une époque, c’était mes parents. À un moment donné, ça a été mes enfants. [Ils] sont maintenant grands. Je les revois à Noël, mais ce n’est pas comme quand les enfants étaient petits. Puis, j’ai perdu des personnes à travers ça, il y a eu des décès.»

«[On] ne peut pas rester accroché tout le temps aux Noëls que l’on a connu dans le passé […] J’essaie de m’en créer des nouveaux, mais toujours avec les mêmes principes.» Le 24 décembre, au soir, elle se réunit avec ses deux enfants à la maison autour d’un bon repas. Dans un environnement musical, joie et chaleur humaine sont au rendez-vous.