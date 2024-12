Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent font preuve de générosité

Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent contribuent de nouveau à rendre le Noël de centaines de familles bas-laurentiennes plus réjouissant. Plus de 5 000 $ ont été remis aux banques alimentaires, organismes communautaires et cuisines collectives de la région en cette saison des paniers de Noël.

Le don des Éleveurs est composé au deux tiers de viande et un tier en argent. La viande de porc a été distribuée aux cuisines collectives afin qu’elle soit transformée. Elle permettra de nourrir jusqu’à 5 600 personnes. Le don en argent s’élève à 1 250 $ et sera partagé entre quelques banques alimentaires de la région.

«La demande en denrées est croissante depuis quelques années. Les moissons régionales et les cuisines collectives effectuent un travail remarquable pour venir en aide aux personnes démunies et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Par son don, les Éleveurs de porcs espèrent faire une différence à une période de l’année où la pression est particulièrement forte pour ces organismes», souligne le président, Étienne Migneault.

Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent représentent 57 entreprises en 2024. Réparties dans les huit MRC du territoire, elles jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social des communautés rurales bas-laurentiennes.