Entre nostalgie et fierté pour Hervé «Ti-Père» Hodgson

À l’approche des Fêtes, le propriétaire du magasin Vézina Mode, sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, Hervé «Ti-Père» Hodgson, ne peut s’empêcher d’être nostalgique. Il partage ses souvenirs d’enfance et aussi son regret de ne plus pouvoir assister à la parade de Noël au centre-ville.

Celui qui a été longtemps associé à l’événement Noël chez nous croit que les coutumes des Fêtes ont grandement évolué depuis son enfance. «Si on compare à quand on était jeune, c’est complètement différent. C’est sûr qu’on en profite pour faire un rassemblement de famille, mais ce n’est plus la même chose», croit Hervé Hodgson. Le côté commercial de la Fête a pris le dessus sur l’aspect religieux, au fil du temps.

«Je me vois aller à la messe de minuit et ressortir de l’église sous une petite neige. L’anxiété de voir nos cadeaux, à quasiment deux heures du matin et en revenant de la messe, il y avait un petit lunch. Durant la veillée, il fallait aller se coucher et se lever pour aller à la messe de minuit. Ce sont des souvenirs d’enfance, mais ce n’est plus la même réalité aujourd’hui.»

Maintenant, pour lui, le temps des Fêtes se rattache davantage aux rencontres familiales avec les enfants et les petits enfants, au plaisir de leur donner des cadeaux et de partager un bon repas. «Les Fêtes, c’est un point d’attache. La religion n’existe presque plus. Les gens sont contre la religion, mais ils veulent avoir le congé, par exemple», plaisante l’homme d’affaires.

NOSTALGIE

M. Hodgson s’est impliqué dans l’organisation de l’événement Noël chez nous pendant 14 ans. Avant tout, c’était une façon pour lui de travailler pour le développement du centre-ville et de ses commerçants. «Noël chez nous, ç’a été une grosse aventure, mais ce n’est pas arrivé tout seul […] L’aboutissement de cette fête est arrivé naturellement avec la présence du château de Noël», explique-t-il.

L’événement déplaçait entre 20 000 et 25 000 personnes dans les rues de Rivière-du-Loup. Le défilé, qui avait lieu sur la rue Lafontaine, était l’un des moments forts de Noël chez nous. Il est absent depuis 2019. «Ça me fait toujours quelque chose. Quand c’est notre bébé, c’est malheureux […] Sans nous vanter, on avait une des belles parades de Noël au Québec.»

La première visite du père Noël dans la province avait lieu à Rivière-du-Loup. Avec du recul, Hervé Hodgson croit que le changement du nom de Noël chez nous qui a été modifié pour Rivière-du-Loup en Fêtes, en 2022, a signé l’arrêt de mort de l’événement.

«Je trouve ça de valeur qu’il n’y ait pas eu de relève […] Ça prend des connexions et un front de bœuf. Il faut être bon avec la politique et les fonctionnaires, et il faut que tu livres la marchandise. C’est ça le fun que j’ai eu», exprime Hervé Hodgson.

L’enjeu de relève se pose aussi pour le magasin Vézina Mode. «La relève, on n’en a pas. Le commerce a changé énormément. C’est un commerce d’habits qui ne vend à peu près plus d’habits si on compare à il y a 20 ou 40 ans […] Le monde change, pour le bien et pour le pire.»

Rappelons que Hervé Hodgson fait partie de l’équipe qui a instauré l’Association des marchands de la rue Lafontaine, en 1974. Il travaille au Vézina Mode depuis maintenant 54 ans et il s’y trouve toujours pour le plaisir, sans aucun stress ni enjeu financier.

Un signe que le présent n’est jamais loin, même si Hervé Hodgson a pris quelques minutes pour regarder derrière et partager ses souvenirs.