Les traditions des Fêtes de Suzanne Rhéaume

Pétards de Noël sur la table, souper le 25 décembre en famille, la mairesse de Cacouna Suzanne Rhéaume est une femme de traditions. À l’approche des Fêtes, elle perpétue celles qui l’ont marquée pendant son enfance et elle a une pensée pour ses parents, qui lui ont transmis leur amour de la lecture.

«Je viens d’une famille de la classe moyenne de cinq enfants. Je suis l’ainée et je suis suivie de quatre garçons. On a été élevés avec de belles valeurs», raconte Suzanne Rhéaume. Près de l’arbre de Noël qui trônait dans le salon se trouvait la crèche. Cette pièce de collection fabriquée en Italie était un cadeau de son oncle.

«C’est moi qui ai hérité de la crèche familiale. C’est une tradition chaque année, mon sapin avec ma crèche. J’ai fait venir d’autres personnages d’Italie», poursuit Mme Rhéaume. Toute la famille se couchait tôt le 24 décembre et se levait aux aurores le lendemain pour déballer les cadeaux qui se trouvaient sous le sapin, au son de la musique de Noël.

«On avait toujours une encyclopédie ‘’Tout connaître’’ ou ‘’Livre d’or’’, des BD de Tintin et d’Astérix. Je collectionnais les livres de la Comtesse de Ségur. J’ai encore la collection chez nous. On recevait aussi des jeux de société, des casse-têtes. On était gâtés, j’ai des souvenirs heureux», se rappelle Suzanne Rhéaume.

En soirée, la fête se poursuivait chez l’une de ses tantes paternelles. «Pour ce souper-là, on se mettait beaux, on avait toujours nos vêtements neufs. C’était un repas traditionnel : la dinde, les pâtés à la viande, les patates pilées et les desserts. Il y avait une tradition aussi chez ma tante : il y avait des pétards. Chacun tire son bout et il y a des cadeaux dedans, des jeux et un petit chapeau.» Le père Noël distribuait les cadeaux à toute la famille.

RETOUR SUR LES DOSSIERS DE 2024

Le dossier de la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix a particulièrement occupé la mairesse de Cacouna au cours de la dernière année. «Ma vision pour la traverse a toujours été une vision régionale et interrives. Le port en eau profonde est à Cacouna et il est sous-utilisé […] C’est une activité qui pourrait très bien cohabiter. On est à peine à 7 minutes en voiture de Rivière-du-Loup. Les infrastructures sont aussi à bâtir, ça va prendre une gare fluviale. On a déjà les axes routiers.»

Pour Suzanne Rhéaume, l’essentiel est que le service de traverse demeure dans la MRC de Rivière-du-Loup. Elle souhaite que le volet touristique lié au navire se développe en incluant les autres municipalités limitrophes. «Je comprends Rivière-du-Loup, ça fait 100 ans qu’ils ont cette traverse-là. Le changement apporte une incertitude. En même temps, on est voisins, donc on va collaborer ensemble. C’est mon souhait le plus ardent», exprime la mairesse de Cacouna.

Par ailleurs, l’équipe municipale a inauguré en octobre le nouveau parc du Clocher, situé dans l’ancien stationnement de l’église. Ce projet a nécessité un travail d’équipe impliquant la communauté anglicane, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et la Municipalité. Le projet de transformation de l’église de Cacouna en galerie d’art est toujours dans les plans et Suzanne Rhéaume espère un dénouement positif en 2025.

Par ailleurs, la première pelletée de terre pour la construction du nouveau CPE de Cacouna a été réalisée en novembre 2024. Le bâtiment sera adjacent au bureau municipal et son inauguration est prévue à l’automne 2025. Les 21 places du service de garde sont présentement offertes dans une installation temporaire au centre des loisirs Saint-Georges.

On note aussi parmi les évènements marquants de la dernière année la 3e présentation du Festuaire et l’organisation du festival Deux nations, une fête, avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

Suzanne Rhéaume poursuit ses implications en tant que présidente du conseil d’administration du Parc côtier Kiskotuk, du Club de golf de Cacouna et comme secrétaire de l’Association des plus beaux villages du Québec. Elle fait aussi partie du Comité femmes et politique municipale de la Fédération québécoise des municipalités.