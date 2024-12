Un avant-midi festif pour des familles de la région

Pour une quatrième année consécutive, l’agente Annabelle Côté du poste de la MRC de Rivière-du-Loup a poursuivi son aide au père Noël. Travaillant en collaboration avec sa collègue, l’agente Marie-Élaine Gamache, ainsi que la Maison de la famille du Grand-Portage, le projet «Cadeaux de Noël» s’est transformé, cette année, en activité de Noël.

Cette belle organisation a permis de remettre plus de 75 cadeaux à 36 familles de la région. L’objectif étant de démontrer une initiative positive de la part des policiers face à la population, ils peuvent maintenant dire «mission accomplie», en cette fin d’année 2024, alors que l’activité a été un franc succès.

L’événement a pris de l’ampleur. L’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup a accepté de louer une salle pour que les enfants choisis par la Maison de la famille puissent recevoir un cadeau de la part du père Noël, soit le lieutenant aux opérations Michel Tardif.

La mère Noël, alias l’agente Gamache, a même rédigé un conte de Noël qui a été lu aux enfants présents lors de cet avant-midi du 21 décembre. Cette histoire raconte comment le père Noël a réussi à distribuer ses cadeaux. Ayant subi un violent accident avec son traîneau, il a dû contacter les policiers afin de retrouver tous ses présents. Heureusement, les enfants purent les recevoir, juste à temps pour Noël.

La mascotte de la Sûreté du Québec Polixe est, quant à elle, venue rendre visite aux tout-petits lors de l’événement. De plus, des agents et des étudiants en techniques policières se trouvaient à l’extérieur pour démontrer la voiture de patrouille aux enfants.

Une maquilleuse était même sur place afin d’offrir gratuitement ses services aux fêtés.

Avec beaucoup de générosité, Tim Hortons (Sandra Savoie, propriétaire des restaurants de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin) a commandité des breuvages et des collations pour les familles.

La sergente et directrice syndicale de l’Est du Québec, Cathy Richard, était présente afin de remettre un chèque de 1000 $ de la part de l’Association des policiers et policières du Québec, qui a servi à la production des surprises par les lutins. Cette contribution a dépassé les attentes et fut grandement appréciée par les organisateurs du projet.

Le lieutenant et responsable du poste de la MRC Rivière-du-Loup Carl Lebel, le sergent aux opérations Steve Duguay, le sergent de relève Yannick Pedneault, le capitaine Dominic Thériault et, bien sûr, le lieutenant Michel Tardif, étaient sur place lors de l’événement. Gracieuseté de la Sûreté du Québec, des prix de présence ont également été remis aux familles.

Il ne faut pas passer sous le silence les commerces ayant contribués à la réalisation de ce projet, soit le Canadian Tire de Rivière-du-Loup (Diane Céleste, propriétaire) qui a remis 400 $ et le Tigre Géant de Rivière-du-Loup (Line Therrien, gérante) qui a donné 10 % d’escompte sur les cadeaux achetés sur place.