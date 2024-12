La grande petite famille de Bernard Lauzier

Le réveillon de Noël pour Bernard Lauzier, c’est un moment de réjouissance où la famille se retrouve dans la chaleur de sa maison. Depuis 30 ans, c'est là, à Kamouraska, que parents et amis convergent autour d'une table généreuse, à l'image de l’homme rassembleur, fondateur de la Poissonnerie Lauzier de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

En famille, dans la convivialité, les histoires, les rires et les jeux, devraient donc résonner au cœur des célébrations des Lauzier. Et personne ne sera oublié.

«Je suis enfant unique, donc Noël c'est pas si brassant que ça. Dans le temps, du côté de ma mère, c’était une grosse famille, c’était le réveillon chez les grands-parents et il y avait du monde-là! Aujourd’hui on invite mes parents, mes beaux-parents, la famille de ma belle-sœur, ses trois enfants et la mère de son chum. Il y aura une amie aussi. On s’amuse», raconte-t-il.

Toutefois, les célébrations de 2024 seront marquées par la présence d’un nouvel invité, son premier petit-fils. À huit mois, le poupon sera sans conteste le centre d'attention du réveillon. «Ça, c'est sûr !», s'esclaffe le nouveau grand-papa.

Les Noëls d'antan où la bénédiction et la messe de minuit étaient au centre des festivités s'articulent dorénavant autour de cette «grande petite famille» comme il la décrit. «On est tout le temps ensemble, les enfants, mes parents, les beaux-parents. On se dit qu’on pourrait faire autre chose, mais on est bien. Ma mère et mon père viennent du Kamouraska alors on a toujours été proche, et ça continue.»

Et ça mange quoi un poissonnier pour le réveillon ? «[Rires] Je suis traditionnel pour le repas, il y aura des petits sandwichs et des salades, mais c’est certain qu’il y aura aussi du saumon fumé… et des sushis, parce qu’on en fait», répond-il en riant.

FAMILLE ET POISSONNERIE

La famille a toujours été au cœur de la vie de Bernard Lauzier. «C’est ma femme qui a été la première employée quand j’ai démarré la poissonnerie, puis ma mère a pris la relève. Aujourd’hui mes deux filles habitent à côté de chez moi, et mon fils qui travaille dans l’ouest du pays depuis huit ans revient au Kamouraska. Il va être à six kilomètres de la maison.»

Cet esprit de clan, explique-t-il les yeux vifs et brillants, s’applique aussi aux employés de la poissonnerie. Avec leur présence, le temps des Fêtes prend son importance. «On décore, on prépare les plats, ça amène de la fébrilité, il y a un engouement. Nous sommes une famille et j’aime ça le vivre avec eux, nous sommes une belle gang.» La fête est aussi le prélude aux grandes vacances qui suivront dès le 28 décembre alors que les établissements de Kamouraska et de Rivière-du-Loup seront mis sur pause pour quelques semaines.

Ce temps des Fêtes est avant tout un prétexte pour rassembler ceux qu’il aime, loin des marchés et des étals, et surtout, dans le bonheur d’un repas partagé.

2024, UNE ANNÉE DE DÉFIS

L’année 2024 aura été, de son propre aveu, une année de risques, mais une année «très» positive. L’investissement majeur, dont il préfère taire le montant, aura culminé avec l’ouverture de l’établissement du boulevard Cartier à Rivière-du-Loup le 21 mars dernier.

«On s’est installé et on a voulu bien le faire, ne pas aller trop vite. On n’a pas poussé toute notre offre encore, notamment dans les plats à emporter. On a mis l’emphase sur la poissonnerie. On ne voulait pas mettre de la pression inutile sur les employés», souligne M. Lauzier

Ce dernier ne s’en cache pas, la construction d’une nouvelle poissonnerie constituait un pari certain. La situation économique difficile, le prix des matériaux et la hausse marquée du prix du panier d’épicerie auraient pu en faire hésiter plus d’un, mais pas lui.

L’un des défis aura été d’ajuster la production qui est localisée à Kamouraska. Un défi relevé, assure-t-il. «On a eu un super de bel été. Tu sais, quand je viens ici et que le client me dit "merci", c’est spécial, et ça, ça n’a pas de prix.»

Pour Bernard Lauzier, Noël incarne donc la célébration des liens profonds qui l’unissent à sa famille, mais aussi à ses collègues et à sa clientèle. L’année 2024, à l’image de son réveillon, a été marquée par le rassemblement, le partage et la passion.